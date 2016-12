Belen Rodriguez: "Io e Andrea Iannone ci amiamo"

20 settembre 2016

"La mia situazione in amore con Andrea Iannone oggi è un qualcosa di ufficiale". Così Belen Rodriguez confessa per la prima volta il legame con il pilota della Ducati, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi in edicola mercoledì 21 settembre. La showgirl argentina e il pilota abruzzese si frequentano dall'inizio dell'estate con la Rodriguez che ha seguito il nuovo compagno anche nel paddock del Gp Di Austria, lo scorso agosto.

In vacanza insieme a Ibiza, tra notti brave e tenerezze, poi avvistati a Milano in atteggiamenti complici, Andrea Iannone e Belen non avevano mai confermato prima d'ora la natura del loro rapporto. Ora invece, la showgirl e il pilota non si nascondono più, tanto che il settimanale diretto da Alfonso Signorini è riuscito anche a immortalare i primi baci della coppia in pubblico, fuori da due ristoranti a Roma e Milano. Il presunto ritorno di fiamma estivo con Marco Borriello è un lontano ricordo.