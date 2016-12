BELEN RODRIGUEZ DEI RECORD: SUPERA IL TETTO DI QUATTRO MILIONI DI FOLLOWERS SU FACEBOOK

13 luglio 2015

Milano, 13 luglio - «Anche chi perde tempo per un solo click, o like; merita il mio “Grazie”. Ringrazio tutti coloro che mi seguono e ringrazio i social network che mi permettono di esser vicina a chi mi ama, a chi è curioso e segue la mia vita e anche a chi mi critica. Ma fa parte del gioco. I social mi permettono di raccontare e condividere non solo la mia quotidianità ma anche di mostrare le mie attività “lavorative” parallele alla tv. Un lavoro che cresce si evolve di pari passo alla stessa evoluzione del web: velocemente. Insomma sui social c'è una Belen 2.0». Belen Rodriguez, regina incontrastata sui social network in Italia, raggiunge e supera il tetto di quattro milioni di followers sulla sua pagina Facebook e su Instagram sono oltre due milioni i seguaci che la seguono. Showgirl, attrice, cantante, imprenditrice e mamma del piccolo Santiago. Belen è tutto questo. La forza e il successo della Rodriguez sui social, è anche quella di mostrarsi al pubblico in tutte le sue sfaccettature, da quelle lavorative e quelle private. E lo fa con il sorriso sui suoi profili ufficiali @belenrodriguezreaI, rendendo partecipi i followers di ogni sua attività. In tv la rivedremo presto con Maria De Filippi a Tu si que vales, che ripartirà a settembre su Canale 5, dove è confermatissima, poi sui social Belen racconta le sue nuove esperienze imprenditoriali. La linea di costumi Me-Fui disegnata con la sorella Cecilia è valorizzata anche su Instagram con quasi 70 mila seguaci sul profilo ufficiale, l'evoluzione positiva sul mercato della cosmesi e dell'estetica con l'azienda Cotril (specializzata in prodotti per capelli e non solo) di cui è testimonial ha raggiunto 30 mila like su Instagram. E ancora, Belen svela la sua nuova avventura da ristoratrice riaprendo, insieme con Simona Miele e Joe Bastianich, lo storico locale Ricci, a Milano, che si sta confermando una nuova realtà nel campo del food meneghino con 44 mila like su Instagram. Ma soprattutto Belen è apprezzata perché senza timore apre le porte di casa sua e mostra, la sua normale e autentica quotidianità. Così, tra polemiche e apprezzamenti, la Rodriguez raggiunge l’ambito risultato classificandosi come la prima showgirl in Italia a superare i quattro milioni di consensi nel mondo dei social network sulla piattaforma Facebook e due milioni su Instagram. In totale sono sei milioni di fans sul web ufficiali. Senza contare i profili falsi dedicati alla Rodriguez. Fake che pur non essendo gestiti da lei, fanno numeri. «I fake fanno parte di questo mondo, anche se ne denunci uno, poi riappare da un'altra parte», dice lei sorridendo.