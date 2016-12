Belen e Iannone insieme a Sestri Levante: nuova coppia?

14 giugno 2016

Belen Rodriguez e Andrea Iannone ancora insieme, questa volta a Sestri Levante e in compagnia di amici. La showgirl e il pilota Ducati negli ultimi tempi si sono avvicinati molto e la foto che li ritrae all'Hotel Helvetia nella bella cittadina ligure è l'ultima di una serie che comincia a essere lunga e far parlare nei corridoi. Solo un'amicizia o l'inizio di una storia d'amore? E' ancora presto per dirlo ma quel che è certo è che Iannone si è molto avvicinato a Jeremias, il fratello di Belen.



Un paio di settimane fa Iannone ha raggiunto Belen a una festa al Petit Bistro di Milano e l'11 giugno i due sono stati visti uscire insieme dall'Osteria del Corso a Milano.