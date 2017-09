Balotelli e la ragazza con il pancione: ecco chi è

12 settembre 2017

Ricordate la foto della ragazza con il pancione postata qualche giorno fa da Mario Balotelli su Instagram, facendo pensare subito all'arrivo di un secondo figlio? Il settimanale 'Chi' ha scoperto la sua identità: si tratta di Clelia, vive in Svizzera, ha 26 anni, lavora in banca e fa la modella part-time ed è al settimo mese di gravidanza. Somiglia moltissimo alla ex del calciatore, Fanny Neguesha, e frequenta SuperMario e i suoi amici a Nizza. Contattata da 'Chi', la ragazza ha evitato di rispondere alla domanda su chi sia il padre del bambino.