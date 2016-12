Ariedo Braida "Pogba? Grande! Ma la Juve..."

Seduto a un tavolo del nuovo ristorante Giannino - Fresco Cimmino c'è Ariedo Braida. Il consulente di mercato del Barcellona ha scelto il locale milanese per la sua ultima cena in Italia prima di rientrare in Spagna. Sorridente e sereno, l'ex braccio destro di Adriano Galliani, non parla di mercato nè tantomeno si dilunga sulle strategie future blaugrana, e interpellato sul colloquio avuto con il dg bianconero Beppe Marotta si limita a definirlo un incontro con "un carissimo amico al quale mi lega un affetto profondo".



Incontro in cui, si sa, si è parlato di Paul Pogba, obiettivo di mercato del Barcellona: argomento caldo che campeggia nella lunga campagna elettorale presidenziale del club catalano. Adesso però non è il momento di parlare di questo" ha continuato allora Braida. "E' un grande giocatore il francese. Ovvio che piaccia alle grandi squadre".



Il Barcellona tornerà ancora alla carica, questo pare chiaro. Prima però ci sono le elezioni. Inutile tentare di strappare un commento. Con la consueta riservatezza, necessaria quanto mai in situazioni come queste, Braida non si esprime in merito: "Rientro a Barcellona per seguire l'elezione" l'unica concessione. Il mercato, campo privilegiato dell'uomo che per due decenni ha contribuito a fare le fortune del Milan, per ora può attendere: "Ci si penserà poi".