Aquilani a un passo dai Montreal Impact

Un altro calciatore sta per lasciare il campionato italiano per trasferirsi nel campionato americano. Alberto Aquilani ha lasciato, all'improvviso, le isole Baleari dove stava trascorrendo le vacanze in famiglia, per decidere che cosa ne sarà del suo futuro. Dopo l'ultimo campionato disputato con la Fiorentina il centrocampista, che era in scadenza di contratto, stava valutando diverse offerte. Il primo vero pressing è stato quello del Galatasaray. Ma la squadra turca, in attesa di annunciare Kevin Prince Boateng (siamo ai dettagli), non sarebbe stata una scelta gradita dalla famiglia Aquilani. Ora il pressing dei Montreal Impact - la squadra canadese dove gioca Donadel e dove hanno militato Bernardo Corradi, Alessandro Nesta e Marco Di Vaio - si sta verificando vincente. Aquilani ha già dato la sua disponibilità e il suo agente Andrea D'Amico aspetta il contratto per mettere nero su bianco e discutere le cifre. Si parla di un biennale.