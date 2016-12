Andrea Pirlo nella trappola di Pio & Amedeo

Poco prima di lasciare Ibiza per volare negli states, a New York, Andrea Pirlo insieme con la sua compagna Valentina si sono imbattuti nel duo comico Pio & Amedeo (Pio D'Antini e Amedeo Grieco). Nessuna trattativa di mercato ma uno sketch via l'altro dove le due ex Iene (che a gennaio debutteranno, sulle reti Mediaset, con un programma top secret) avevano un compito: fare ridere Pirlo. Il centrocampista è noto per la sua fermezza e la sua rigidità. Raramente è apparso sorridente in video e anche in campo dopo un gol o una vittoria. Pio & Amedeo ci saranno riusciti? Possiamo anticiparvi che l'incontro tra i tre è iniziato con i due comici foggiani che hanno iniziato a leccare, baciare e accarezzare il piede magico del Campione. Il resto? Lo vedremo in tv. La più divertita sicuramente è stata Valentina. Lei ha sorriso dal primo all'ultimo momento. Pirlo? Lo scoprirete prossimamente...