Allegri, fuga d'amore in Val Badia con Ambra

29 agosto 2017

Fuga d'amore in montagna per Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini: l'allenatore della Juve, approfittando della sosta del campionato per le partite delle Nazionali, si è concesso qualche ora di relax nel verde e nel silenzio della Val Badia con la nuova compagna, la showgirl che frequenta da pochi mesi. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia dell'estate intenta a godersi il sole nel rifugio "Utia de Bioch".