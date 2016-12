Alessia Tedeschi bomba sexy di Instagram si racconta: «Io e Ronaldo? No comment. A Balotelli direi di no. Non è un ragazzo serio»

Alessia Tedeschi, bomba sexy del social network Instagram, e oggetto del desiderio di mezza serie A. Un passato legato per quattro anni con il centrocampista Dzemaili, ora al Galatasaray, un futuro da single anche se si vocifera di un flirt, mai smentito, tra lei e Cristiano Ronaldo. Sport Mediaset l'ha incontrata a Ibiza.

D. Per quale squadra tifa?

R. Juventus perché nella mia famiglia sono tutti bianconeri.

D. Sportivo che stima di più?

R. Nessuno. Anzi me stessa perché sono una personal trainer non male. Ho una forza di volontà che nemmeno i professionisti. Lo so, sembro egocentrica.

D. Calciatore più sexy?

R. Il più figo di tutti è Cristiano Ronaldo. Risposta scontata ma è la verità.

D. Ma lei lo ha conosciuto?

R. Altra domanda please (sorride, ndr).

D. Eppure l'hanno vista allo stadio Bernabeu, seduta in tribuna vip, durante Real Madrid – Juventus. Chi le ha dato i ticket?

R. Amici spagnoli (ride, ndr). Tifo Juve mi sembra il minimo seguire la mia squadra in una trasferta così importante.

D. Se Mario Balotelli la dovesse corteggiare?

R. Gli direi di no! Troppo farfallone e non mi ispira. Non lo vedo serio e rispettoso.

D. Vacanza da single o fidanzata?

R. A Ibiza per forza da single.

D. Lei ha amato un calciatore?

R. Sì! E anche tanto, troppo. Lui è Blerim Dzemaili ex del Napoli oggi gioca in Turchia e si sta anche sposando con la sua nuova compagna. Dopo la nostra storia sono rimasta scottata.

D. Quanti flirt con i calciatori le hanno attribuito?

R. Mille. Sembra che sarei stata con mezza serie A. Ma giuro, il novantanove percento falsi.

D. Resta l'un percento.

R. Ma è il mio ex (ride, ndr).

D. Per la Juve sarebbe disposta a...

R. A vestirmi dato che sui social sono quasi sempre mezza nuda.

D. Quanti calciatori ci provano con lei?

R. Moltissimi. Ci sono i romantici, quelli che vogliono andare dritti al sodo, insomma potrei scegliere per tutti i gusti. Ma io non cedo. Se non c'è chimica, passo.

D. La wags più bella?

R. Federica Nargi è perfetta.

D. Da piccola sognava di sposare un calciatore?

R. No. Di fare l'attrice.

D. L'allenatore più sexy?

R. Massimiliano Allegri.

D. Come saranno le sue vacanze?

R. All'insegna del divertimento con amici ma senza calciatori. Forse...