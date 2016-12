ALBERTO AQUILANI AL FOGGIA? CI PENSANO PIO E AMEDEO! ECCO TUTTA LA VERITÀ

Pio & Amedeo, tornano sul piccolo schermo, con un nuovo programma televisivo, targato Mediaset, in onda durante la prossima stagione televisiva e attualmente in fase di registrazione. La prima tappa del loro viaggio è stata Formentera dove i due comici, fingendosi due esperti di calciomercato, hanno sequestrato per una trattativa lampo con il Foggia, il centrocampista della Fiorentina Alberto Aquilani. Pio & Amedeo (lanciati sul piccolo schermo da Le Iene di Davide Parenti e al cinema da Pietro Valsecchi che ha prodotto il loro primo film “Amici come noi”), dichiarano: «Siamo in trasferta per una nuova esperienza lavorativa. Di più non possiamo svelare aggiungono: «Aquilani però una mezza speranza di venire al Foggia ce l'ha data. Se dovesse rifiutare, punteremo su Bobone Nazionale (Bobo Vieri, ndr)».