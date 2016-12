"Un'altra tentatrice per Mirante"

Si chiama Emily Tamburrino, anche lei napoletana, anche lei formosa e tra poco famosa, anche lei sorpresa indovinate con chi? Con Antonio Mirante il portiere del Parma.

Andiamo con ordine. Pochi giorni fa abbiamo raccontato la storia tra il portiere e Chiara Napoli (sexy napoletana anche lei nel cast di Tentation Island e contesa dal portiere e da Gonzalo Higuain). Sport Mediaset rivela che Emily sarà una delle tentatrici di Tentation Island, prossimamente in onda su Canale 5, e chi incontrerà sul set? Proprio Chiara Napoli anche lei ex di Mirante. Un triangolo inaspettato che riserverà nuove storie. E soprattutto un' estate bollente per il portiere del Parma a caccia continua di tentazioni...