«Non sono incinta». Commento secco che non ha bisogno di giri di parole per Alena Seredova che a Sport Mediaset stronca l'indiscrezione lanciata dal settimanale “Diva e donna”. Alena sorride e prepara le sue vacanze insieme con il fidanzato Alessandro Nasi. Prima a Forte de Marmi dove si alternerà con il suo ex Gigi Buffon per stare con i figli. Poi insieme al nuovo compagno partirà prima per le montagne svizzere dove lui possiede casa, poi per una meta top secret.