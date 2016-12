«HO GODUTO PER KONDOGBIA ALL'INTER. NOI NERAZZURRI SAREMO DEI TOPI? OCCHIO I TOPI SONO PERICOLOSI»

Elenoire Casalegno, tifosissima dell'Inter da trentadue anni. «Avevo sette anni quando sono rimasta folgorata dai colori nerazzurri e non ho cambiato fede. La fede per un tifoso è sacra». Oggi Elenoire è impegnata in giro per il mondo per le riprese di “Mistero”, appuntamento in autunno su Italia 1 e sta rinnovando la capsule collection di borse Giò Cellini disegnate da lei. A Sport Mediaset insieme con lei facciamo un punto sulla squadra nerazzurra.

D. Voto al mercato dell'Inter ad oggi?

«L'acquisto di Geoffrey Kondogbia è una grande soddisfazione. Mancino, talento puro, ottimo. Certo è costato un bel po'. Mi piacerebbe avere anche Salah che nella Fiorentina ha fatto bene. C'è poco da fare, se vuoi vincere devi prendere i big».

D. Il fenomeno francese è stato soffiato al Milan in volata. Corretto o sbagliato?

«Nel calcio mercato come nella vita c'è chi vince e c'è chi perde. In passato è successo a noi. Oggi a loro. Sono contenta, ho goduto da tifosa. Ma dispiace per Galliani che resta un numero uno del calcio. Ricordo quando veniva ospite a “Pressing” e sapeva che io sono interista. Il dottor Adriano Galliani mi guardava sempre con diffidenza».

D. Che cosa ne pensa delle dichiarazioni di Pablo Dana, persona vicina a Mister Bee, che ha definito “topi” i tifosi dell'Inter?

«Eh ma i topi non vanno sottovalutati, possono esser pericolosi. Anche gli antichi romani lo sapevano».

D. Tu hai avuto subito fiducia in Erick Thohir?

«Il dopo Massimo Moratti non sarebbe stato facile per nessuno. Moratti è stato un Presidente tifoso. Thohir è un business man. All'inizio c'è stata diffidenza anche perché gestire la squadra da Giacarta non è semplice. Spero che si innamori realmente della pazza Inter».

D. Meglio Roberto Mancini o Walter Mazzarri?

«Direi che Mancini è un grande. Ora però bisogna dargli i calciatori per fare bene».

D. Tu chi sogni all'Inter?

«Sarò poco pretenziosa ma da otto anni sogno Leo Messi all'Inter. Appunto, sogno».

D. Chi è il Mister Grey del calcio?

«Io non ho mai avuto una passione per i calciatori. Penso di essere una delle poche donne dello spettacolo che non ha mai avuto un bomber di cuori. Non è una categoria che mi è mai interessata. Preferisco vederli in campo».

D. L’allenatore più sexy?

«Mancini».

D. Oggi chi è una simpatica mascotte nel calcio?

«Massimo Ferrero presidente della Sampdoria sembra uscito da un programma della Gialappa's».

D. Tu ti spoglieresti se l'Inter dovesse vincere qualcosa?

«Mi è stato chiesto soprattutto ai tempi del triplete, ma ho rifiutato. Non è un qualcosa che farei, che sento mia».

D. Presenzialista allo stadio?

«Certo. E all'inizio andavo anche in curva per seguire i ragazzi. Poi con il tempo ho rallentato la mia presenza. Il calcio si è sporcato da un punto di vista dei tifosi. Deve rimanere divertimento e i toni dovrebbero essere sempre leggeri. Introdurrei il terzo tempo come nel rugby ovvero obbligherei i calciatori ad andare a cena insieme dopo la partita».

D. L’Inter il prossimo anno vincerà...

«Scusi sono scaramantica. Sto facendo le corna».

D. Vorrebbe Antonio Cassano di nuovo all'Inter?

«Bel giocatore, divertente come persona, ma non credo che all'Inter ci sia di nuovo posto per lui».

D. Chi è la Wags più bella?

«Potrei citare solo italiane. Ma dico: Martina Colombari moglie di Costacurta».

D. Sei contenta che Walter Zenga sia tornato in Italia ad allenare?

«Lui è un mio mito. Molto felice del suo ritorno».

D. Dai fuori un nome: un calciatore che con lei ha fatto il cascamorto?

«Tantissimi ma non farò nomi».

D. Sai che Cristiano Ronaldo è tornato single?

«Davvero? Allora potrò dormire meglio. Finalmente le mie nottate saranno tranquille».