Wimbledon, un albo d'oro leggendario: Federer inarrivabile, Serena Williams insegue la Navratilova

28/06/2018

Wimbledon è il più antico e prestigioso torneo di tennis, con 121 diversi campioni dal 1877 a oggi: 65 uomini e 56 donne, mentre sono soltanto 13 le diverse nazionalità dei vari vincitori che si sono succeduti negli anni. A dominare la scena, manco a dirlo, sono Stati Uniti e Gran Bretagna, visto che ben 90 successi sono targati Usa (57 femminili e 33 maschili) e 73 (37 per gli uomini, 36 per le donne) riguardano invece i britannici. Tra questi come non citare lo scozzese Andy Murray, colui che nel 2013 (e poi anche nel 2016) riportò il titolo in Gran Bretagna 77 anni dopo Fred Perry, campione tre volte tra il 1934 e il 1936.



Un punto di svolta importante, anche per quanto riguarda la considerazione dei titoli vinti, è il 1968. Un anno che simboleggia la nascita del tennis moderno, con i circuiti amatoriali aboliti e dunque l'inizio del professionismo a tutti gli effetti.



Il primato assoluto, in campo maschile, appartiene a Roger Federer con 8 trionfi in 11 finali disputate: la prima volta nel 2003, l'ultima lo scorso anno. Lo svizzero è riuscito nell'impresa di superare Pete Sampras (7) e William Renshaw (7), anche se il britannico appartiene a tutta un'altra epoca avendo vinto tra il 1881 e il 1889. Più staccati i vari Björn Borg (5), Rod Laver (4), John McEnroe (3), Fred Perry (3), Boris Becker (3), Novak Dokovic (3).



A guardare tutti dall'alto, tra le donne, è Martina Navratilova, dominatrice per 9 volte (6 di fila) a partire dal 1978, con l'ultima vittoria arrivata nel 1990. Helen Wills, che appartiene a un altro tennis, trionfò in 8 occasioni dal 1927 al 1938, mentre Steffi Graf e Serena Williams hanno lasciato una traccia importante con 7 titoli a testa. Ferma a 5 c'è l'altra sorella Williams, Venus, che proprio lo scorso anno fu sconfitta in finale dalla spagnola Garbine Muguruza: l'ultima regina in un torneo che non smette mai di regalare emozioni.