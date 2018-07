Wimbledon: la sfida tra Nadal e Djokovic sospesa al terzo set con Nole in vantaggio

14/07/2018

Una semifinale incredibile quella tra Nadal e Djokovic, sospesa alla fine del terzo set con il serbo in vantaggio 2-1 sullo spagnolo. Una gara davvero avvincente con Djokovic che doma Nadal nel primo set (6-4) tirando fuori tutto il meglio del suo repertorio come ai bei tempi. Il maiorchio risorge nel secondo set. Il serbo spreca una palla break al primo gioco e altre due al terzo. Così Rafa gli strapppa il servizio al quarto gioco dopo non aver portato a casa una sola palla break nei primi cinque turni di battuta del serbo. Nel terzo set la gara è spettacolare. Djokovic e Nadal arrivano fino al tie break ed è del serbo il punto decisivo. Si riprenderà oggi: chi vince, sfiderà in finale Anderson.