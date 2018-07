Wimbledon, il programma del day 1: Federer, Serena e cinque azzurri

01/07/2018

IL PROGRAMMA DI LUNEDI 2 LUGLIO

Il programma completo (orario italiano)



Centre Court – ore 14

[1] Roger Federer vs Dusan Lajovic

Caroline Wozniacki vs Varvara Lepchenko

Stan Wawrinka vs [6] Grigor Dimitrov



No. 1 Court – ore 14

Donna Vekic vs Sloane Stephens

[WC] Liam Broady vs [13] Milos Raonic

Serena Williams vs Arantxa Rus



No. 2 Court – ore 12.30

[3] Marin Cilic vs Yoshihito Nishioka

Johanna Larsson vs Venus Williams

Gael Monfils vs [23] Richard Gasquet

Elina Svitolina vs Tatjana Maria



No. 3 Court – ore 12.30

[11] Sam Querrey vs Jordan Thompson

Ajla Tomljanovic vs Madison Keys

[9] John Isner vs [Q] Yannick Maden

CoCo Vandeweghe vs Katerina Siniakova



Court 4 – ore 12.30

Evgeniya Rodina vs Antonia Lottner

Guillermo Garcia-Lopez vs Gastao Elias

Malek Jaziri vs Jared Donaldson

Tereza Smitkova vs Viktoriya Tomova



Court 5 – ore 12.30

[LL] Peter Polansky vs [Q] Dennis Novak

Luksika Kumkhum vs Bernarda Pera

[Q] John-Patrick Smith vs Andreas Seppi

Lesia Tsurenko vs Timea Babos



Court 6 – ore 12.30

Alexandra Dulgheru vs Kristyna Pliskova

Petra Martic vs Ekaterina Makarova

John Millman vs [Q] Stefano Travaglia

Vera Lapko vs Christina McHale



Court 7 – ore 12.30

Gilles Muller vs [LL] Michael Mmoh

Aleksandra Krunic vs Madison Brengle

Ryan Harrison vs Roberto Carballes Baena

Viktorija Golubic vs Ons Jabeur



Court 8 – ore 12.30

Mona Barthel vs Yanina Wickmayer

Camila Giorgi vs Anastasija Sevastova

Yuki Bhambri vs [Q] Thomas Fabbiano

Radu Albot vs [20] Pablo Carreno Busta



Court 10 – ore 12.30

[WC] Sergiy Stakhovsky vs Joao Sousa

Yafan Wang vs Anna Blinkova

Lukas Lacko vs [Q] Benjamin Bonzi



Court 11 – ore 12.30

Magdalena Rybarikova vs Sorana Cirstea

[Q] Jason Kubler vs Guido Pella

Laslo Djere vs Paolo Lorenzi



Court 12 – ore 12.30

Karolina Pliskova vs Harriet Dart

Daniil Medvedev vs [16] Borna Coric

[Q] Norbert Gombos vs [8] Kevin Anderson

Svetlana Kuznetsova vs Barbora Strycova



Court 14 – ore 12.30

Jan-Lennard Struff vs [32] Leonardo Mayer

Kiki Bertens vs Barbora Stefkova

Irina-Camelia Begu vs Katie Swan



Court 15 – ore 12.30

Nicolas Jarry vs [28] Filip Krajinovic

Viktoria Kuzmova vs Rebecca Peterson

Steve Johnson vs [Q] Ruben Bemelmans



Court 16 – ore 12.30

[26] Philipp Kohlschreiber vs Evgeny Donskoy

Ricardas Berankis vs Mackenzie McDonald

Anna Karolina Schmiedlova vs Kristina Mladenovic

Aryna Sabalenka vs Mihaela Buzarnescu



Court 17 – ore 12.30

Shuai Zhang vs Andrea Petkovic

Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny

[22] Adrian Mannarino vs [Q] Christian Garin

Non prima delle 19

Kateryna Bondarenko vs Lucie Safarova



TBA – A. Bedene vs C. Norrie (non prima delle 18)

TBA – A. Radwanska vs E.G. Ruse (non prima delle 18)



Court 18 – ore 12.30

[17] Lucas Pouille vs [WC] Denis Kudla

Ekaterina Alexandrova vs Victoria Azarenka

[31] Stefanos Tsitsipas vs [Q] Gregoire Barrere

Julia Goerges vs Monica Puig