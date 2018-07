Wimbledon, ecco perché non si può giocare dopo le 23

14/07/2018

Wimbledon è Wimbledon. E non si fanno eccezioni per nessuno. Dopo la maratona tra Anderson e Isner, venerdì sera la semifinale Nadal-Djokovic è stata interrotta alle 23 come da regolamento. Per un decreto della municipalità di Wimbledon, infatti, a partire dalle 23 si spengono le luci e si chiudono i battenti per non imporre chiasso e disagi agli abitanti della zona. Una norma che ha costretto Rafa e Nole a tornare in campo sabato. Anche qui, con regole ben precise.