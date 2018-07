Wimbledon: ecco perché non si gioca la domenica

08/07/2018

"Chiuso per riposo bisettimanale". A Wimbledon la domenica non si gioca, o meglio, la tradizione vuole che i giocatori non scendono in campo nella "middle Sunday", la domenica di mezzo. Una tradizione sacra sconfitta solo quattro volte in 132 edizioni dal meteo birichino. Il rispetto di questa scelta va controcorrente in un mondo come quello della racchetta che spinge da anni per avere i cancelli aperti anche la domenica, giorno libero di milioni di potenziali spettatori dal vivo o davanti alla tv. Niente da fare: le porte dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club restano chiuse.