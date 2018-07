Wimbledon 2018: magia di Nadal, il colpo più bello del torneo

07/07/2018

Ancora una magia Rafa Nadal sull'erba di Wimbledon. Al termine del secondo set contro l'australiano De Minaur, lo spagnolo si è inventato un pallonetto vincente in tweener che ha scatenato il pubblico presente e non solo. Un recupero impossibile per molti, ma non per il numero 1 del ranking ATP che si è superato contrattaccando con un pallonetto di spalle con la racchetta in mezzo alle gambe. Un tweener appunto. Il punto più bello di Wimbledon 2018.