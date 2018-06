Wimbledon 2018: Fognini guida la banda azzurra

28/06/2018

TABELLONE MASCHILE

Nove azzurri (record assoluto di partecipazioni) a caccia dell'impresa. Sull'erba dell'All England Club per gli italiani sarà dura, anzi durissima. Ma non si possono escludere colpi di scena. Soprattutto per Fabio Fognini, che nonostante lo scarso feeling col terreno di gioco, potrebbe replicare le prestazioni dei primi due Slam del 2018 e magari anche approfittare di qualche sorpresa nel tabellone per puntare più in alto. A Wimbledon l'anno scorso Fabio è uscito al terzo turno con Murray, ma il suo tennis negli ultimi dodici mesi è migliorato e, con le giuste motivazioni, l'exploit potrebbe essere davvero dietro l'angolo. Tra gli altri azzurri nel main draw, Cecchinato e Seppi sembrano poi i più attrezzati per l'erba. Dopo la semifinale al Roland Garros, il più atteso è senza dubbio il palermitano, attuale numero 31 del ranking. Ma per lui ripetersi all'All England Club sarà durissima. Quanto ad Andreas, gli ottavi di finale a Melbourne del 2018 hanno dimostrato che a certi ritmi può ancora giocarsela sulle superfici veloci. Da tenere d'occhio poi ci sarà sicuramente Berrettini dopo le buone prestazioni agli Internazionali e al Roland Garros, ma il bagaglio tecnico di Matteo potrebbe non bastare per fare buona figura anche all'All England Club. Capitolo Lorenzi: quando c'è da lottare, Paolo non si tira mai indietro, ma l'erba non è proprio la sua superficie preferita. Infine due gli azzurri provenienti dalle qualificazioni: Stefano Travaglia e Thomas Fabbiano. Lorenzo Sonego e Simone Bolelli ripescati come lucky loser.