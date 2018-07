Wimbledon 2018, Federer avanza ancora: è ai quarti

09/07/2018

Continua indisturbata la marcia di Roger Federer a Wimbledon . Lo svizzero, che va a caccia del nono trionfo londinese e che non ha ancora perso un set in questa edizione, si è sbarazzato con facilità ( 6-0, 7-5, 6-4 ) del francese Mannarino negli ottavi, qualificandosi così per i quarti, dove troverà il vincente di Monfils-Anderson. Quasi perfetta la prova del campione elvetico, che ha chiuso con 44 vincenti a fronte di appena 20 errori gratuiti.

Federer mette subito le cose in chiaro e, forte anche di precedenti a senso unico (5-0 in favore dello svizzero contro Mannarino), si rende protagonista di un primo set a senso unico durato appena 16 minuti, nel quale rifila un clamoroso 6-0 al francese, concedendogli appena cinque “15” (dei quali tre nel game conclusivo) in tutto il parziale. Il secondo sembra iniziare allo stesso modo, perché nel game di apertura, con Mannarino al servizio, Federer si porta subito 0-40, sprecando però complessivamente quattro palle break prima che il francese si sblocchi, conquistando il primo gioco della sua partita.



Un game che dà coraggio al francese, bravo a salvare ancora una palla break nel terzo game e un’altra nel quinto. Il parziale resta così in equilibrio fino al 5-5, quando Federer piazza lo strappo decisivo, con un break a 15. Nel turno di servizio che segue, poi, lo svizzero chiude il set sul 7-5. Per l’otto volte vincitore di Wimbledon le cose si complicano un po’ solo nel terzo parziale, nel quale, dopo sette game senza alcuna palla break, nell’ottavo è proprio Federer a dover annullare ben tre palle break (due delle quali consecutive) per evitare l’allungo di Mannarino. E’ questo il momento chiave del set, perché nel gioco successivo, da grande campione qual è, Federer capisce che è il momento di affondare i colpi, così strappa il servizio ai vantaggi a Mannarino e poi chiude nel game successivo, chiuso a zero. Federer è così ai quarti di finale in 1h45', dove troverà il vincente della sfida tra l’altro francese Gael Monfils e il sudafricano Kevin Anderson.