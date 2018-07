Wimbledon 2018: Del Potro esulta, ora i quarti con Nadal

10/07/2018

Serviva un avversario da piazzare contro Rafa Nadal nel tabellone maschile dei quarti di finale di Wimbledon, ed è arrivato oggi nel prosieguo del match tra l’argentino Juan Martin Del Potro e il francese Gilles Simon, interrotto per oscurità nella serata di ieri sul punteggio di 7-6 (7-1), 7-6 (7-5), 5-7 in favore del sudamericano. Nel quarto set giocato oggi, il francese Simon (numero 53 delle classifiche Atp) ha iniziato col piede giusto facendosi rispettare e tenendo il servizio a zero nel primo game (1-0), nel successivo l'argentino Del Potro (numero 4 Atp) risponde alla stessa maniera (1-1) implacabile a servizio.



Nel terzo game Simon perde un solo punto (2-1) e si va avanti rispettando i turni di battuta. Quarto game con Del Potro in battuta e Simon che arriva sullo 0-30 e poi sul 15-40 con due palle break a favore del francese: basta la prima per strappare il servizio all'argentino ed è break per Simon (3-1) che si ritrova poi a servire contro un Del Potro volenteroso nel voler ristabilire l'equilibrio: il game è combattutissimo e dopo cinque opportunità per conquistare il punto per il francese, alla terza palla break Del Potro torna nel set (3-2) e dopo si va avanti rispettando i turni di battuta fino al 4-4, servizio Simon e due palle break per l'argentino che sciupa la prima e sfrutta la seconda grazie ad un errore del francese che porta Del Potro sul 5-4 e a servire per il match. L'argentino conquista due match point, sciupati per arrivare ad una palla break per Simon annullata con un diritto meraviglioso. Il francese si danna l'anima e giocando un tennis pazzesco riesce ad annullare altri due match point per poi strappare il break (5-5). Il francese nel game successivo va sotto 0-30, poi quattro punti di fila lo premiano (6-5). Del Potro risponde con tre ace e un diritto vincente (6-6) e si va al tiebreak e stavolta al primo match point (quinto complessivo), sulla battuta di Simon, Del Potro approfitta di un errore del francese per esultare (7-5): ora i quarti di finale contro Rafa Nadal.