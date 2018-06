Wimbledon 2018: calendario, date e orari

28/06/2018

Tennis (di classe), fragole e panna. Il 2 luglio sui cambi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club prende il via l'edizione numero 132 di Wimbledon. Per quindici giorni il più antico e prestigioso evento di tennis catturerà l'interesse degli appassionati di tutto il mondo fino alla finale in programma domenica 15 luglio. Un evento imperdibile, che vedrà protagonisti i campioni di oggi e di domani. Ecco di seguito calendario, date e orari del torneo.