Federer cambia look: addio Nike, offerta monstre da Uniqlo

02/07/2018

Federer cambia look. Nel primo match di Wimbledon 2018, Roger è sceso infatti in campo indossando un completo griffato "Uniqlo" , marchio che ha vestito anche Djokovic dal 2012 al 2017. Una rivoluzione di stile per il campione svizzero, dopo 24 anni di carriera sponsorizzati Nike . Al momento le cifre del nuovo contratto non sono ufficiali, ma per strappare Re Roger al brand americano si vocifera di un'offerta monstre di 3 0 milioni l'anno per altri dieci anni .

Clamoroso, pazzesco, inatteso. Qualche indiscrezione sui problemi tra Federer e Nike sul rinnovo della sponsorizzazione erano emersi di recente, ma in pochi credevano si potesse arrivare a un divorzio del genere. E invece è successo (anche se per quanto riguarda le scarpe Federer resta legato a Nike). Per convincere Roger, del resto Uniqlo ha messo sul piatto un'offerta mostruosa. Soprattutto per quanto riguarda la durata. Tra dieci anni, infatti, il campione svizzero avrà 47 anni e di sicuro non sarà più protagonista in campo. E allora ecco spuntare un'altra ipotesi. L'operazione commerciale potrebbe essere infatti legata in qualche maniera all'edizione 2019 della Laver Cup e alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, traguardo ormai realistico per la fine della carriera di Federer.