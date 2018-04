Svezia, non tutti vogliono Ibrahimovic: "Lui è un egoista, ci siamo qualificati senza di lui"

20 aprile 2018

Se Zlatan Ibrahimovic è sicuro di andare al mondiale, c'è chi pensa il contrario. Come Karl-Johan Johnsson, portiere del Guingamp e secondo portiere della Svezia: "Non ho idea se verrà convocato o meno, dipenderà dal tecnico, ma noi ci siamo qualificati senza di lui", ha detto alla rivista francese Main Opposée. "Lui è un egoista, un individualista sia come persona che come giocatore. Noi invece siamo un gruppo".