Vallelunga, Ghirelli in pole position sulla pista di casa

15/09/2018

Vittorio Ghirelli concede il bis sulla pista di casa: dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle prove libere, infatti, il pilota romano della Mercedes-Benz Roma ottiene la pole anche in quelle ufficiali sulla pista di Vallelunga , terza tappa del campionato smart EQ fortwo e-cup . Al secondo posto Fulvio Ferri del Forte Group davanti a Marco Panzavuota del team LPD. Quarto tempo per Marchettino sulla Sport Mediaset Social Car.

I 16 piloti in gara si sono dati battaglia sotto il caldo sole romano per ottenere il miglior piazzamento possibile in vista della gara: bandiera rossa dopo tre minuti dall'inizio delle qualifiche ufficiali per l’uscita di pista di Vittoria Di Luzio (team Pirelli) all’altezza della curva “Viterbo”. Ripristinate le condizioni per il proseguimento delle qualifiche, i piloti hanno affrontato gli ultimi 12 minuti senza alcuna interruzione, ottenendo le prestazioni migliori dalle citycar 100% elettriche di casa Mercedes.

Ghirelli aveva già ottenuto il miglior tempo nelle prove libere del mattino e si è ripetuto al pomeriggio confermando il primo posto in griglia con il tempo di 1’08.034 e riuscendo a limare il suo crono del mattino di cinque millesimi. Secondo Fulvio Ferri, che è arrivato a + 0.380 dal leader, ed è riuscito a imporsi su Marco Panzavuota, terzo per soli 13 millesimi da Ferri.

Ottimo terzo tempo per Marchettino, l’automotive influencer alla guida della smart EQ fortwo e-cup di Sportmediaset che ha firmato il suo miglior tempo in 1’08.602, e che tra i cordoli della pista capitolina ha preceduto Piergiorgio Capra.

Ai piedi della top 5 sono rimasti Fulvio Marengo (team Roma Gas e Power) e Lorenzo Longo (team Sind) mentre in ottava posizione si è piazzato Alberto Lembo (team Lembo) che ha recuperato quasi un secondo sul giro singolo rispetto alle prove libere del mattino. A chiudere la top 10 ci sono Alberto Vassallo e Mauro Garbarino mentre la migliore donna delle qualifiche è Silvia Simoni del team Merfina, undicesima, che questo fine settimana gareggia anche per le classi Junior e Lady.

Guasto tecnico per Franco Gallina (team Funk) che ha potuto percorrere solo tre giri prima di essere costretto al ritiro.





Classifica qualifiche Vallelunga

1.Vittorio Ghirelli (team MERCEDES-BENZ ROMA) – 1’08.034;

2. Fulvio Ferri (team FORTE GROUP) + 0.380;

3. Marco Panzavuota (team LPD) + 0.393;

4. Marchettino (team SPORT MEDIASET) + 0.568;

5. Piergiorgio Capra (team CONCESSIONARIA MERCEDES-BENZ VENUS) + 0.641;

6. Fulvio Marengo (team ROMA GAS E POWER) + 0.829;

7. Lorenzo Longo (team SIND) + 0.944;

8. Alberto Lembo (team LEMBO) + 1.196;

9. Alberto Vassallo (team CONCESSIONARIA MERCEDES-BENZ GINO) + 1.225;

10. Mauro Garbarino (team CONCESSIONARIA MERCEDES-BENZ AUTOCENTAURO) + 1.291; 11. Silvia Simoni (team MERFINA) + 1.375;

12. Giuseppe La Marra (team MERCEDES-BENZ ITALIA TRUCK) + 1.962;

13. Silvia Sellani (team MERCEDES-BENZ ROMA) + 2.127;

14. Gianalberto Coldani (team MERFINA) + 2.163;

15. Vittoria Di Luzio (team Pirelli) +4.250;

16. Franco Gallina (team FUNK) + 5.858