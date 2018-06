Smart EQ fortwo e-cup tra le protagoniste del Milano Rally Show di luglio

19/06/2018

Dopo il grande successo dello scorso anno, sabato 28 e domenica 29 luglio torna l’appuntamento con il Milano Rally Show, che per la prima volta vedrà in azione le 16 smart coinvolte nel trofeo smart EQ fortwo e-cup, impegnate nella competizione cittadina che avrà come punto di partenza la suggestiva piazza Gae Aulenti. L’importante appuntamento lombardo rappresenterà la seconda tappa del trofeo smart EQ fortwo e-cup, con le sedici ‘racecar’ totalmente elettriche in pista in una kermesse unica ed emozionante per le vie del Capoluogo lombardo.