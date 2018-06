Smart EQ fortwo e-cup: parte il primo trofeo monomarca 100% elettrico

21/06/2018

Parte ufficialmente da Misano, il 24 giugno, il trofeo smart EQ fortwo e-cup , il primo monomarca a zero emissioni che vede protagonista la regina delle citycar . Le piccole ‘racecar’ saranno ambasciatrici di una nuova dimensione della sportività 100% green . Mai come oggi, infatti, la nuova generazione elettrica firmata smart incrocia il piacere di guida con la massima sostenibilità ambientale . In pista anche SportMediaset , con una propria macchina dotata di camera car per riprese live per internet. E' la SportMediaset Social Car .

Le nuove smart EQ fortwo coupé e cabrio, insieme alla versione a quattro posti forfour, rappresentano la soluzione ideale per la mobilità cittadina e sono pronte per la grande rivoluzione che dal 2020 vedrà la conversione del marchio in full electric.



Per rendere la smart EQ fortwo ancora più sportiva e conforme ai requisiti di sicurezza per le competizioni motoristiche, il team di LPD ha sottoposto la smart EQ fortwo a diversi interventi, svelati già al primo sguardo dall’inedito kit aerodinamico.



Scende sensibilmente il peso complessivo della vettura che da 900 kg passa a 750, grazie anche a numerosi elementi racing in carbonio. L’introduzione del roll-cage in combinazione con la cellula tridion, rappresenta un ulteriore elemento per la sicurezza dei piloti. I due sedili lasciano il posto ad un unico sedile racing realizzato interamente in vetroresina e anche il set-up è stato adattato alle esigenze di gara con l’adozione di nuove molle e nuovi ammortizzatori.