Smart EQ fortwo e-cup, Maurizio Zaccaria: "Entusiasmo crescente e vendite al top"

03/10/2018

Il campionato smart EQ fortwo e-cup , il primo monomarca elettrico italiano, è già entrato nel vivo dopo le tre tappe corse tra Misano, Milano e Vallelunga. E in attesa della prossima gara in Umbria, Maurizio Zaccaria, direttore vendite di smart Italia mostra il suo entusiasmo: "L'idea di questo campionato nasce dal desiderio di far conoscere gli elemento distintivi della macchina in modalità elettrica , che è una modalità assolutamente divertente e quindi coinvolgente".

Fin qui i riscontri per quanto riguarda sia l'accoglienza riservata al campionato sia i numeri e le vendite delle citycar, che dal 2020 saranno prodotte unicamente nella loro versione elettrica, sono più che soddisfacenti: "Le vendite sono sicuramente positive. Quest'anno la nostra quota di vetture elettriche è praticamente sold out quindi da questo punto di vista il riscontro è assolutamente positivo. Per quanto riguarda l’esperienza di guida e della performance in gara c’è stato un grande riscontro di pubblico, abbiamo corso la terza gara e vediamo un interesse sempre crescente".



Un bilancio positivo, dunque, per un trofeo inedito che porta come conseguenza la volontà non solo di proseguire ma addirittura di rilanciare: "Continueremo e rinforzeremo ancora questo tipo di esperienza. Ci sono in programma ulteriori tappe e nuovi campionati, ma queste sono tutte novità che annunceremo prossimamente" ha detto Zaccaria durante il weekend trascorso a Vallelunga.



E proprio la terza tappa del campionato smart EQ fortwo e-cup sul tracciato romano di Vallelunga ha un significato particolare: "Roma rappresenta la quota più importante di vendite smart in Italia. Circa il 35% delle vendite in Italia vengono fatte su Roma" ha aggiunto il direttore vendite smart Italia.