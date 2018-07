Smart EQ fortwo e-cup, Massimo Arduini: "Grande risposta in pista da auto e piloti"

12/07/2018

Arduini ha spiegato quale fosse la tensione della vigilia, al momento dell'arrivo al Simoncelli World Circuit di Misano Adriatico: "Era tutto nuovo, il motore elettrico, le norme, la durata della batteria. Avevamo la necessità di capire per quanto far girare le macchine. Direi però che sono molto soddisfatto. La macchina si è comportata bene, è stata ottima anche la resa anche degli pneumatici. Grazie alle colonnine di ricarica di ultima generazione dell'Enel X abbiamo potuto accorciare molto i tempi in cui ricaricare la batteria, arrivando a tre ore e un quarto rispetto alle otto ore solitamente necessarie".



Grande risposta anche da parte dei piloti, che si sono dati battaglia sia in Gara 1 che in Gara 2, con la corsa del pomeriggio che ha visto in particolare feroci duelli, contatti e rimonte: "Credo che i piloti si siano divertiti - l'analisi di Arduini -. Tra di loro qualcuno è più esperto e lo ha dimostrato. Altri sono più giovani e non conoscono ancora bene le dinamiche di gara. Magari si arrabbiano un po' troppo, ma le gare sono così ed è il bello di scendere in pista".



Una battuta sulle caratteristiche tecniche delle smart EQ fortwo e-cup, le sedici piccole 'racecar' in pista: "Le vetture sono veramente identiche tra di loro. Una discriminante forse è il peso. Per esempio Gianalberto Coldani ha 16 anni ed è uno scricciolo, altri pesano 90 kg. Non faccio nomi, perché non parlo delle pance altrui, ma questo influisce sul rapporto peso/potenza".



E ora la concentrazione si sposta sui prossimi appuntamenti della smart EQ fortwo e-cup. Massimo Arduini sa già cosa aspettarsi: "Il prossimo appuntamento sarà un altro cinema e un altro mondo. Parteciperemo al Milano Rally Show, un rally a tutti gli effetti. Correremo sulla bellissima pista di Arese, partendo da piazza Gae Aulenti a Milano e poi andremo in Fiera. Affronteremo quindi dinamiche completamente diverse e problematiche tutte nuove. Quindi a settembre andremo a Vallelunga e torneremo a correre su circuito. Per quella data saremo forse un po' più tranquilli, perché ormai abbiamo capito le dinamiche".