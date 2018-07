Smart EQ fortwo e-cup, Jacopo Meroso (ingegnere di pista): "Ecco come funzionano le Smart da corsa"

06/07/2018

"Questo è il primo modello di smart da corsa, completamente elettrica", ha spiegato Meroso. "Essendo elettrica e avendo trazione posteriore, sotto il cofano non c'è il motore ma solo la batteria 12 volt e tutti i vari liquidi di raffreddamento. La vera batteria, quella che alimenta il motore, si trova sul fondo, per tenere il baricentro basso e perché è il posto ottimale per mettere tutte le celle".



Non mancano specifiche appositamente studiate per mandare in pista la smart EQ fortwo e-cup: "Questa è una smart da gara, perché sono state effettuate alcune modifiche. Si tratta della gabbia di sicurezza, ossia il rollcage, il sedile da corsa, che serve per alleggerire il peso e tenere al sicuro i nostri piloti, che sono anche protetti dalle cinture da corsa".



All'interno diverse componenti sono uguali a quelle delle smart stradali elettriche, accompagnate ad altre necessarie per gareggiare: "Il cambio è sequenziale, con le classiche quattro posizioni parking, retro, neutral e drive. I piloti hanno anche la possibilità di controllare la batteria e l'utilizzo della potenza attraverso appositi indicatori. Il team di sviluppo ha aggiunto una centralina che permette di eliminare tutti i controlli di trazione e di stabilità".



Meroso è poi entrato nei dettagli dell'iniezione della smart: "Il motore si trova sul retro. La trazione è posteriore e quindi il peso è sugli pneumatici posteriori, in modo da aumentarne l'efficienza. Il punto forte sono i 130 newton metro di coppia, mentre la velocità massima, che è autolimitata, è di 136-138 km/h con la possibilità di toccare i 140. La velocità è autolimitata per evitare il decadimento troppo rapido della batteria".



Infine qualche dettaglio sull'alimentazione delle smart elettriche: "In prova la batteria ha una durata di 18-20 minuti, per evitare problemi o rischi facciamo gare da 15 minuti. Per questo motivo la gara di Misano ha avuto una durata di 7-8 giri".