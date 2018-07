Smart EQ fortwo e-cup, il primo monomarca elettrico nella disciplina “rally”

27/07/2018

Tra i piloti che prenderanno parte all’evento, infatti, c’è una donna pilota ben conosciuta nell’ambiente automobilistico: Rachele Somaschini, affetta da fibrosi cistica fin dalla nascita. La milanese ha esordito al volante nel 2014 in Coppa Intereuropa a Monza e nel 2017 è arrivata la sua prima grande affermazione con la conquista del titolo di Campionessa Italiana Velocità Montagna. La Somaschini, che è anche istruttrice di Guida ACI Sport di 2° Livello, sarà alla guida della smart EQ fortwo della Concessionaria Mercedes-Benz Gino. Sulla vettura di Pirelli ci sarà, invece, Daniele Sgorbini, giornalista di Autosprint, chiamato a mostrare le sue abilità alla guida della vettura Mercedes. E la presenza femminile aumenta visto che saranno ben 8 le donne a partecipare a questa kermesse: Lorena Boero è il navigatore di Rachele Somaschini per un team tutto in rosa, così come quello composto da Silvia Simoni e Sonia Tiberio (team Merfina). Nella vettura messa in pista dalla Concessionaria Mercedes-Benz Autocentauro ci sarà Anna Canale (coadiuvata da Mauro Garbarino), e saranno altre due donne a ricoprire questo stesso ruolo: Sofia Cardelli (nella vettura della Concessionaria Mercedes-Benz Venus guidata da Piergiorgio Capra) e Silvia Bianco Francesetti (con Lorenzo Longo sulla vettura del team SIND). A completare la “carica “ femminile ci sarà infine Silvia Sellani, attualmente quinta nella classifica generale di campionato, alla guida della smart EQ fortwo della Concessionaria Mercedes-Benz Roma.





La seconda edizione del Milano Rally Show si appresta a trasformare il capoluogo lombardo che ospiterà, appunto, sabato 28 e domenica 29 la smart EQ fortwo e-cup, per una partecipazione esclusiva che vede la presenza al via di 18 vetture. A precedere l’inizio dell’evento sarà la parata inaugurale del sabato che attraverserà tutta la città nel primo pomeriggio. Il percorso coinvolgerà le strade più importanti con la partenza da Area Expo, una sosta a Piazza Gae Aulenti e il passaggio nelle vie più rinomate, da via Manzoni a Piazza Duomo, da Piazza della Scala a via Montenapoleone. Poi l’esclusivo campionato correrà otto delle nove prove speciali previste, per un totale di 173,55 km: di questi 62,40 sono i chilometri delle prove nei quali i nostri piloti daranno spettacolo alla guida della “citycar” a zero emissioni. I tre circuiti cittadini teatro delle sfide saranno il Velodromo Vigorelli (Area City Life), “IL CENTRO” di Arese e il Park Experience Area Expo.



A garantire la possibilità per il campionato monomarca di partecipare all’evento è l’affidabilità di alcuni partner tra cui Enel X, grazie al quale si potranno ricaricare tramite le apposite colonnine di ultima generazione le 18 vetture di casa Mercedes, in poco più di 3 ore: questo assicurerà il massimo delle prestazioni nel lungo e impegnativo programma delle due giornate. A garantire la sicurezza nei trasferimento ci pensa invece l’utilizzo di pneumatici stradali Pirelli Cinturato P1 verde che hanno già dato prova di grandi performance in circuito.