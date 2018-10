Smart EQ fortwo e-cup, a Magione il penultimo round della stagione

25/10/2018

Saranno 18 le smart EQ fortwo e-cup che scenderanno in pista all'Autodromo dell'Umbria tra sorpassi e sportellate per aggiudicarsi le due gare del quarto round. In aggiunta ai piloti che hanno corso fin qui il campionato, ci saranno ben cinque new entry: sulla vettura messa a disposizione da Pirelli ci sarà Gianluca Mauriello, test drive di Motorionline.it, che senza dubbio si farà valere nelle bagarre.



Alla guida della macchina del team Mercedes-Benz Italia Truck ci sarà Michele Gregori, in quella della concessionaria Mercedes-Benz Gino ci sarà il debuttante Alessandro Verna, mentre a completare l’elenco dei partecipanti ci saranno anche Alessio Della Nave (team Nightsky) e Matteo Martari. Grande appassionato di motori, Martari è noto al grande pubblico grazie per i suoi lavori al cinema e in diverse fiction, e proprio ora è sul piccolo schermo in “I Bastardi di Pizzofalcone 2”.



Le vetture che scenderanno in pista rispecchiano ovviamente tutti gli standard omologativi ACI Sport/FIA: i piloti potranno, dunque, guidare in totale sicurezza e, grazie alle stazioni di ricarica Enel X, rispettando al 100% l’ambiente, così come finora è avvenuto negli appuntamenti già disputati a Misano Adriatico, al Milano Rally Show e a Vallelunga. Il campionato smart EQ fortwo e-cup sarà presente nel paddock del circuito perugino con una grande e confortevole hospitality per dare il miglior servizio ai propri ospiti, e sarà come sempre presente anche l’area kids con piccole smart che i più piccoli possono guidare in un circuito a loro adibito.



E' quindi tutto pronto per un nuovo ed emozionante appuntamento che vede come protagonista la regina delle citycar firmata Mercedes. I diciotto appassionati piloti scenderanno in pista sabato 27 ottobre per affrontare le prime prove libere e conoscere il tracciato, mentre nel pomeriggio disputeranno le qualifiche che decreteranno l’ordine di partenza di Gara1. Domenica quindi le diciotto smart EQ fortwo e-cup affronteranno due gare di circa 20 minuti ciascuna e la parola d’ordine sarà solo una: adrenalina.