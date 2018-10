Smart EQ fortwo e-cup, a Magione è il trionfo di Ferri

29/10/2018

All' Autodromo dell'Umbria di Magione è andata in scena la quarta e penultima tappa del campionato smart EQ fortwo e-cup con due gare caratterizzate dal maltempo che nella giornata di domenica ha mescolato le carte in pista. A trionfare è stato in entrambe le corse Fulvio Ferri: il pilota del team Forte Group ha firmato una splendida doppietta, in due gare molto diverse tra loro, in cui nessuno si è risparmiato.

LE DUE GARE

Come anticipato dalle previsioni meteorologiche, quella di domenica 28 ottobre è stata una giornata ampiamente condizionata dal maltempo. A Magione i piloti si sono svegliati sotto un diluvio che ha però concesso una tregua proprio in occasione della prima manche del campionato smart EQ fortwo e-cup all'Autodromo dell’Umbria. I concorrenti sulle loro citycar a emissioni zero sono scesi in pista su un asfalto completamente bagnato: e infatti l’inizio della gara è stato anticipato da due giri in cui tutte le vetture sono state precedute dalla safety car. Gara 2, invece, si è svolta in condizioni miste e le sportellate non sono mancate fin dal primo giro. Ecco nel dettaglio come sono andate le gare.



Gara 1 – Su pista bagnata, è stato Fulvio Ferri a dominare completamente la prima manche andata in scena sulla pista perugina e al termine dei 16 minuti previsti ha chiuso con ben 15 secondi di vantaggio sul secondo classificato, il romano Vittorio Ghirelli (team Mercedes-Benz Roma). A salire sul terzo gradino del podio è invece stato Giuseppe Bodega (team LPD), che con la smart EQ fortwo e-cup ha saputo ben difendersi dagli avversari nonostante le complicate condizioni dell’asfalto. Quarto crono per Piergiorgio Capra (team concessionaria Mercedes-Benz Venus) che è riuscito a centrare un’importante top 4 per la classifica assoluta, e che ha preceduto il debuttante Michele Gregori (team Mercedes-Benz Italia Truck), quinto. Ha vinto il premio come miglior pilota donna Silvia Sellani (team Mercedes-Benz Roma), tredicesima, mentre Silvia Simoni (team Merfina) ha portato a casa il premio di miglior pilota Junior. Il miglior pilota "Over" è invece stato Mauro Garbarino (team concessionaria Mercedes-Benz Autocentauro), che ha firmato una positiva top 10.



Gara 2 – Fulvio Ferri si è imposto sugli avversari pure nella seconda manche anche se in questo caso Marchettino del team Sportmediaset non gli ha reso la vita facile. I due infatti sono stati protagonisti di un bel duello serrato durato fino alla bandiera a scacchi che si è trasformato per qualche giro in una battaglia a tre con l’inserimento di Marco Panzavuota (team LPD). Marchettino è poi riuscito a riprendere la seconda posizione e a recuperare terreno su Ferri, terminando la gara con soli quattro decimi di ritardo. A causa di un calo di batteria Panzavuota ha poi perso progressivamente posizioni e sul terzo gradino del podio è così salito Lorenzo Longo (team Sind) che ha preceduto Vittorio Ghirelli (team Mercedes-Benz Roma) e Alberto Lembo (team Lembo), miglior pilota "Over". Silvia Simoni, undicesima al traguardo, ha vinto sia il premio della classifica Lady, sia quello della classifica Junior. Da segnalare un incidente nel corso del primo giro tra Fulvio Marengo (team Roma Gas&Power) e Michele Gregori (team Mercedes-Benz Italia Truck), a seguito di un testacoda, che ha ovviamente condizionato le prestazioni di entrambi.



Il prossimo e ultimo “elettrizzante” appuntamento del campionato smart EQ fortwo e-cup sarà disputato sabato 17 e domenica 18 novembre all'autodromo di Franciacorta, a Castrezzato in provincia di Brescia.