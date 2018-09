Si torna in pista: smart EQ fortwo e-cup a Vallelunga il 15 e 16 settembre

12/09/2018

La scelta della pista di Vallelunga è dovuta al fatto che quella romana sia una struttura impostata in maniera avveniristica e dotata delle diverse tipologie di stazioni di ricarica progettate e realizzate da Enel X, peraltro partner anche del trofeo smart EQ fortwo e-cup. La visione rivolta al futuro è principio basilare di un campionato che vuole rivolgersi e valorizzare il piacere della guida elettrica a partire dai 16 anni di età: per questo delle 18 smart EQ fortwo e-cup, previste sullo schieramento di partenza, ben tre saranno affidate a piloti minorenni. Le vetture, opportunamente preparate secondo gli standard omologativi ACI Sport/FIA, garantiscono nel contempo i più elevati livelli di sicurezza, la massima sostenibilità ambientale e grande divertimento per i partecipanti.



Nel paddock del circuito di Vallelunga sarà allestita un'hospitality smart EQ fortwo e-cup appositamente dedicata ai dipendenti di Mercedes-Benz e ai loro familiari, con annessa area kids per il divertimento dei più piccoli.



Per chi non potesse essere presente in pista a godersi lo spettacolo dal vivo, ci sarà l’esclusiva possibilità di seguire le due gare del campionato in diretta streaming sul canale social di Mercedes-Benz (media.mercedes-benz.it, smart.com), con il commento tecnico affidato a Fiammetta la Guidara e Camilla Ronchi, sul sito di Sport Mediaset (www.sportmediaset.it) e sul sito dell’organizzatore del trofeo Lug Prince & Decker (http://www.lpditalia.it/media-press).



Dopo la tappa di Vallelunga, il campionato smart EQ fortwo e-cup tornerà nuovamente in pista nel weekend del 27/28 ottobre all’Autodromo di Magione (PG) e l’11 novembre all’Autodromo di Franciacorta (BS), per l’ultimo appuntamento stagionale di un trofeo che si preannuncia già ricco di novità per la prossima stagione.