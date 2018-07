Milano Rally Show: il programma completo giorno per giorno

27/07/2018

Da sabato 28 a domenica 29 luglio la città di Milano si trasformerà per fare spazio alla seconda edizione del Milano Rally Show, uno degli eventi più importanti per il capoluogo lombardo in ambito motoristico. La manifestazione vedrà la partecipazione esclusiva del campionato smart EQ fortwo e-cup, al via con ben 18 vetture, che dopo aver preso parte al primo round, a Misano, sarà il primo campionato monomarca elettrico a correre un rally. Ecco il programma completo della due giorni meneghina.