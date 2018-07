Milano Rally Show, è iniziata la festa dei motori

28/07/2018

E'iniziata la festa dei motori al Milano Rally Show. La seconda edizione della manifestazione motoristica milanese, organizzata da Beniamino Lo Presti con il contributo di Regione Lombardia, il patrocinio del Comune di Milano, ACI, ACI SPORT, ACI MILANO e ACI PAVIA, ha preso il via con la parata di stelle del rally e della velocità per le vie della città: dal Parco Experience Arexpo a Palazzo Lombardia, sede della Regione, poi lungo Via Montenapoleone fino a Piazza del Duomo fino ad arrivare a Citylife, in Piazza Tre Torri.