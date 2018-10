Magione, Ferri beffa un super Marchettino e conquista la pole

28/10/2018

Sono tornate in pista le smart EQ fortwo e-cup , in occasione della quarta tappa del campionato monomarca al'Autodromo dell’Umbria , a Magione, in provincia di Perugia: c’è stata da subito grande competitività tra i piloti durante le qualifiche del sabato: Fulvio Ferri (team Forte Group) ha conquistato la pole position davanti a Marchettino (team Sport Mediaset) per soli 96 millesimi, con Vittorio Ghirelli (team Mercedes-Benz Roma) al terzo posto.

All'Autodromo dell’Umbria, con il vento che è stato il protagonista di giornata, le smart EQ fortwo sono scese in pista al sabato mattina per le prove libere e nel pomeriggio per le qualifiche ufficiali con i piloti che si sono sfidati per conquistare il miglior piazzamento in griglia di partenza.

Dei 18 piloti in pista, la maggior parte ha dovuto prima prendere confidenza con il tracciato, fino a questo momento sconosciuto, e per questo motivo hanno potuto sfruttare bene le sessioni di prove libere per poi poter spingere al massimo nelle qualifiche.



A conquistare la pole position sul tracciato perugino è stato il leader della classifica generale Fulvio Ferri, che al termine dei venti minuti ha ottenuto il miglior crono assoluto in 1’38.770, beffando per soli 96 millesimo Marchettino (primo nelle libere del mattino), con cui ha lottato a lungo per la prima casella dello schieramento di partenza. Leggermente più staccato è rimasto Vittorio Ghirelli, vincitore di Gara1 nel precedente round di Vallelunga, che ha chiuso in 1’38.942, aggiudicandosi un ottimo terzo tempo in vista delle gare.



Il distacco inizia a farsi consistente invece per il quarto classificato, Piergiorgio Capra (team concessionaria Mercedes-Benz Venus) che paga oltre mezzo secondo di distacco dalla vetta. Alle sue spalle il ritardo è solo una questione di millesimi. Il debuttante Michele Gregori (team Mercedes-Benz Italia Truck), infatti, ha conquistato il quinto crono, staccato di soli 25 millesimi da Capra, ed è riuscito a precedere Lorenzo Longo (team Sind) dieci millesimi dietro. Il grande spettacolo in pista è anche evidenziato dalla prestazione della coppia Giuseppe Bodega e Marco Panzavuota, che corrono con la vettura del team LPD, e che pagano solo 82 millesimi da Longo. In ottava posizione troviamo invece un buon Fulvio Marengo (team Roma Gas&Power), a + 0.744 dalla vetta: sono quindi ben otto i team che sono racchiusi in un secondo, a riprova dell’assoluta eguaglianza tecnica delle vetture che lascia così spazio alla bravura del pilota. Il nono posto è occupato dal leader della classifica Over, il siciliano Alberto Lembo (team Lembo) seguito da Gianluca Mauriello (team Pirelli), giornalista di Motorionline.com, che chiude la top 10.



Dodicesimo tempo per la miglior pilota donna della sessione ovvero la veterana Silvia Sellani (team Mercedes-Benz Roma) che ha chiuso davanti al torinese Mauro Garbarino (team concessionaria Mercedes-Benz Autocentauro) e alla sua avversaria diretta nella classifica Lady Silvia Simoni (team Merfina), quattordicesima.



In occasione della tappa perugina sulle citycar appaiono i 18 messaggi prescelti, tra tutti quelli che il pubblico ha mandato partecipando al progetto #TextOnTrack, indetto da Mercedes lunedì 22 e martedì 23 ottobre.

Domenica i piloti torneranno alla guida delle loro smart EQ fortwo e-cup per disputare Gara1 in programma alle 10.45 e Gara2 alle 15.30.