Legend Cars: giocattoli da corsa tra sicurezza e divertimento

09/08/2018

"In queste auto sono racchiuse tre cose: l'estrema sicurezza alla quale teniamo prima di tutto, grandissime prestazioni e un bassissimo costo di utilizzo. Le auto sono degli anni che vanno dal 1934 al 1940, le importiamo dalla North Carolina e dalla Us Legend Cars che è un’azienda che produce solo questo tipo di macchine da corsa. È un monomarca mondiale e per questo ci siamo configurati con gli americani: le nostre macchine sono tutte uguali così il pilota migliore vince. Non accettiamo modifiche" spiega Adriano Monti.



"È un veicolo completo a tutti gli effetti, la cosa fondamentale è l’estrema sicurezza: posso dichiarare senza ombra di dubbio che nel corso di 25mila gare nel mondo non si sono mai verificati incidenti gravi. La macchina è sicura perché è molto robusta e al tempo stesso leggera, poi non abbiamo benzina imbarcata perché al massimo abbiamo dieci litri a bordo". Parlando di prestazioni, le Legend Cars arrivano a toccare i 190 Km/h con 130 cavalli di potenza e l'accelerazione di una Porsche. Gomme e freni, inoltre, garantiscono una manutenzione praticamente a costo zero.