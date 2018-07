La Smart EQ Fortwo e-cup sbarca al Milano Rally Show Il primo trofeo monomarca italiano fa tappa sul circuito cittadino il 28 e 29 luglio Facebook

25/07/2018

La smart EQ Fortwo e-cup è pronta a sbarcare al Milano Rally Show: il 28 e 29 luglio, infatti, il primo trofeo monomarca italiano, nato per esaltare il dinamismo e il divertimento della guida 100% elettrica, fa tappa sul circuito cittadino del capoluogo lombardo per la sua seconda tappa dopo quella di Misano. Sulla griglia di partenza 18 vetture appositamente preparate e omologate per le competizioni secondo gli standard ACI Sport/FIA.

Le vetture sono omologate per poter unire ai più alti livelli di sicurezza il massimo del divertimento per i partecipanti. Inoltre, le medesime condizioni di partenza consentiranno di mettere in evidenza il talento dei piloti. La smart EQ Fortwo e-cup è anche l’occasione per i piloti più giovani, a partire dai 16 anni, di debuttare nel mondo delle corse e delle competizioni motoristiche in modo coinvolgente e in linea con i valori smart.

Le vetture hanno un peso ridotto da 900 a 750 kg, un motore elettrico TIPO 5AL60 con 60 Kw di potenza, una batteria motore agli ioni di litio da 17,6Kw, un set up racing con particolari in carbonio e un kit aerodinamico.

IL PROGRAMMA Questo il programma della smart EQ Fortwo e-cup durante il Milano Rally Show:



Sabato 28 Luglio VELODROMO VIGORELLI 1^ prova speciale h. 19.34

PARK EXPERIENCE AREXPO 2^ prova speciale h. 21.18

Domenica 29 Luglio

LA PISTA ARESE

3^ prova speciale

h. 10.04



PARK EXPERIENCE AREXPO

4^ prova speciale

h. 10.48



LA PISTA ARESE

5^ prova speciale

h. 11.37



PARK EXPERIENCE AREXPO

6^ prova speciale

h. 13.51



PARK EXPERIENCE AREXPO

7^ prova speciale

h. 15.13



VELODROMO VIGORELLI

8^ prova speciale

Il MILANO RALLY SHOW Il Milano Rally Show, di cui la smart EQ Fortwo è uno dei tanti eventi in programma, prende il via sabato 28 luglio al pomeriggio con gli equipaggiamenti che attraverseranno il centro storico della città (via Manzoni, Piazza del Duomo, Piazza della Scala, via Montenapoleone) scortati dalla Polizia Municipale, sostando poi in Regione Lombardia per un welcome cocktail. E la partenza avverrà da Piazza Gae Aulenti. Le 9 prove speciali, per un totale di km 71.45, si disputeranno al Park Experience Arexpo, a LA PISTA di Arese, limitrofa a IL CENTRO, ed al Velodromo Vigorelli, Area City Life. Oltre alla Smart EQ Fortwo gli eventi collaterali saranno: Test Drive Ferrari, Freestyle Motocross, Simulatori Formula 1 Evotek, Mototerapia, Legend Cars, American History Cars, Usa Dragster, Taddy’s Harley Davidson Milano, Milano bike, Centro diagnostico italiano, Physio Equipe Motorsport Division, Disco Fun Show, Pintstriping e Team Daba Drift per oltre 22 ore di spettacolo.

