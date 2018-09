In Gara2 succede di tutto: Ferri si aggiudica una corsa straordinaria

17/09/2018

E' stato un vero spettacolo quello andato in scena a Vallelunga in pccasione di Gara2: sono state sportellate e testacodaa caratterizzare il terzo round della smart EQ fortwo e-cup che ha fatto tappa nei pressi della Capitale. Pronti via e i colpi di scena sono arrivati già al primo giro con l'incidente tra Vittorio Ghirelli (dominatore delle prove e vincitore di Gara1) e Piergiorgio Capra che ha comunque consentito a entrambi di continuare a correre ma senza poter competere per le prime posizioni a causa dei danni riportati alle rispettive vetture.



In testa al gruppo è stata battaglia vera tra Fulvio Ferri e Fulvio Marengo con quest'ultimo finito nella ghiaia dopo un duello intenso ed elettrizzante per il primo posto. Una volta uscito di scena il pilota del team Roma Gas e Power, Ferri ha avuto il via libera verso la vittoria con un vantaggio di oltre sei secondi sugli inseguitori.



Sul secondo gradino del podio è finito Lorenzo Lembo, autore di una prestazione in crescita alla guida della smart EQ fortwo e-cup che gli ha permesso di precedere Alberto Lembo (partito in pole in Gara2) che nei giri iniziali ha lottato per primo posto e vittoria. Si è fermato a un passo dal podio Marchettino che ha ingaggiato diversi duelli nel corso di una gara che ha visto la sua SportMediaset Social Car dare battaglia.



Ha chiuso la top 5 Marco Panzavuota, seguito sul traguardo da Alberto Vassallo e Mauro Garbarino, capaci di migliorare la propria performance grazie all'esperienza maturata in Gara1. Ottavo tempo per Capra, seguito dalla giovane Silvia Simoni la quale, oltre ad aver ottenuto un'ottima nona posizione assoluta, si è aggiudicata anche la vittoria nella categoria Lady e in quella Junior. L'outsider Giuseppe La Marra ha terminato decimo dopo un testacoda da brividi mentre hanno chiuso la classifica Gianalberto Coldani e Silvia Sellani, rallentata da un contatto di gara.