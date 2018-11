Ecco #TextOnTrack: a Magione le 18 smart in pista con i vostri messaggi. E in Franciacorta si replica

31/10/2018

E proprio grazie al successo ottenuto, l'iniziativa verrà replicata anche in occasione della quinta e ultima tappa del primo campionato elettrico monomarca che si svolgerà in Franciacorta il 17 e 18 novembre. Le regole saranno sempre le stesse: se volete mandare un messaggio al fidanzato o alla fidanzata, fare uno scherzo a un amico o incoraggiare qualcuno dei piloti in gara, ecco la possibilità di mandare un messaggio di massimo 25 caratteri. I migliori 18 messaggi verranno selezionati ed esposti sulle citycar che in Franciacorta chiuderanno la smart EQ fortwo e-cup.



Tutti diversi tra loro i messaggi scritti in occasione della tappa di Magione: Fulvio Ferri, dominatore del weekend in quanto vincitore di Gara1 e anche di Gara2, ha corso, ad esempio, con la scritta "Vola smartina" inviato da @Chiara mentre Marchettino sulla sua Sport Mediaset Social Car ha "portato" il #GuguNonRubarmiIVestiti scritto da @Fra96. Longo che ha chiuso il podio di Gara2 con il suo terzo posto ha gareggiato con stampata la frase di @Bubirock95 "Voglio elettrizzare". Ma c'è stato spazio anche per il romanticismo come dimostrano il "Sivia ti amo" sull'auto di Silvia Sellani e addirittura un "Pepe chiedimi di sposarti" mandato da @Angela90.