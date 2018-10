A Magione la quarta tappa del campionato: i vostri messaggi corrono sulle smart

24/10/2018

Il campionato smart EQ fortwo e-cup si avvia verso la sua quarta tappa che si correrà all'Autodromo dell'Umbria, a Magione, in provincia di Perugia. E in occasione di questo appuntamento, viene lanciato lo speciale progetto #TextOnTrack: volete mandare un messaggio speciale al/la vostro/a fidanzato/a? Volete fare uno scherzo al vostro amico? Volete incoraggiare uno dei piloti in pista? Allora questo è il progetto che fa per voi. Ecco di cosa si tratta.