Smart EQ fortwo e-cup, a Magione puoi tagliare il traguardo in gara!

23/10/2018

Volete mandare un messaggio speciale al/la vostro/a fidanzato/a? Volete fare uno scherzo al vostro amico? Volete incoraggiare uno dei piloti in pista? Questo progetto potrebbe proprio fare al caso vostro. Alla vigilia del quarto round del campionato smart EQ fortwo e-cup che si terrà all’Autodromo dell’Umbria, a Magione, avete la possibilità di inviarci un messaggio elettrizzante e di tutti quelli che riceveremo, ne sceglieremo 18 come il numero delle vetture che questo fine settimana scalderà l’atmosfera a Perugia.



Le regole sono solo due: stare entro i 25 caratteri e spedire i messaggi entro la mezzanotte di mercoledì 24 ottobre. I messaggi scelti verranno esposti sulla parte più visibile della vettura, ovvero la fascia parasole e saranno visti da migliaia di persone. Non perdete questa divertente occasione! Cliccate sul link http://nuova-smarteqfortwo.it/e-cup e ricordate: anche il tempo corre, affrettatevi!