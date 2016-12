Scudetto Juve, i complimenti di Antonio Conte

3 maggio 2015

Sono arrivati a 24 ore di distanza i complimenti per il tricolore 2015 di un grande ex importante della Juventus, Antonio Conte. Il c.t. della nazionale, che con la Vecchia Signora ha conquistato tre scudetti, ha detto all'Ansa: "Faccio grandi complimenti alla Juventus per lo scudetto appena conquistato, in un campionato in cui ha dimostrato di essere superiore alle avversarie". Poi anche un in bocca al lupo per le italiane impegnate in Europa.