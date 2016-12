Un mondo di sport per tutti al Salone Nautico di Genova

20 settembre 2016

Il Salone Nautico di Genova, che da 55 anni è la vetrina privilegiata di tutte le novità del settore (proprio nella città della Lanterna sono approdate, negli anni, le prime vele per il windsurf, le prime ali da kite, i primi jetsurf, i primi sup gonfiabili…), anche nella sua 56esima edizione non delude le aspettative degli sportivi, e dedica grande spazio alla vela e agli sport acquatici per consentire al pubblico di vivere la propria passione per il mare a tutto tondo e non solo attraverso le imbarcazioni esposte. Così, al Salone sarà possibile incontrare alcuni tra i maggiori navigatori oceanici italiani, da Vittorio Malingri a Giancarlo Pedote, da Gaetano Mura ad Andrea Fornaro, che condivideranno la propria esperienza con gli ospiti; ma tra gli eventi in programma a Genova spicca anche la tappa del circuito delle M32 Mediterranean Series, l’indimenticabile regata con catamarani di ultima generazione che, nel Villaggio dei catamarani M32, permetterà anche al pubblico di provare l’esaltante esperienza di volare sull’acqua: il pubblico potrà infatti partecipare all’estrazione degli Hot Seat (posti in primissima fila direttamente a bordo) per la regata. E ancora, una novità con l’area, all’interno del Sailing World, dedicata alla vela accessibile a tutti, che comprende un ampio spazio dedicato alle imbarcazioni per persone diversamente abili (dal day sailer R-30 al nuovissimo trimarano Weta, candidato a essere, in futuro, la barca delle Paralimpiadi). E tra i personaggi e testimonial che parteciperanno alla rassegna genovese, venerdì 23 settembre sarà presente Andrea Stella, in procinto di partire con il suo grande catamarano, Lo Spirito di Stella, per un sensazionale viaggio dagli USA con destinazione finale in Vaticano: a bordo un equipaggio misto di velisti diversamente abili per portare a destinazione il messaggio Wheels on Waves, cioè diffondere dall’America all’Europa un messaggio di pace e di rispetto dei diritti delle persone con mobilità ridotta. Insomma, un salone veramente per tutti, dai grandi appassionati ai neofiti, dai grandi ai bambini, con attività didattiche competitive e dimostrative per far scorrere l’adrenalina e provare, a seconda delle proprie attitudini e capacità, esperienze uniche nelle due darsene o nella piscina gonfiabile di 100 metri quadrati, per avvicinarsi al mondo degli sport acquatici attraverso lezioni di sup, sup yoga, sup polo, sup a pedali, surf, windsurf, jetsurf e kayak con la garanzia di essere seguiti da istruttori federali dell’International Surfing Association e con tutte le dotazioni di sicurezza fornite gratuitamente dagli organizzatori. Chi vorrà misurarsi in regata potrà scegliere tra le competizioni di sup, windsurf, wakeboard e flyboard, e i mini tornei di sup polo, kayak polo e free style. Il calendario degli eventi Mercoledì 21 settembre al Teatro del Mare, dalle 13 alle 14, presentazione del Giro del Mondo di Gaetano Mura. Giovedì 22 settembre al Teatro del Mare, dalle 13 alle 14, incontro con il velista Andrea Fornaro. Al Campo di Regata Sea Channel, Salone Nautico T293 Match Race, con la presenza di atleti del Team Italia che partecipano a Campionati Mondiali. Venerdì 23 settembre al Campo Regata Corso Italia, M32 Sailing Series Day1. Sabato 24 settembre alla Darsena Sea Experience, Salone Nautico Wakeboard Cable Race (gara dimostrativa di Free Style con evoluzioni e acrobazie). Al Campo Regata Corso Italia, M32 Sailing Series Day2. Alla Darsena Sea Experience, Salone Nautico Flyboard Racing (gara di evoluzioni free style e acrobazie dei massimi atleti con 4 categorie diverse di FlyBoard) e Salone Nautico Match Race Puddle Surf (gara di velocità e slalom con i sup). Domenica 25 settembre al Teatro del Mare dalle 12 alle 13, sfida ai record in oceano con Vittorio Malingri. Al Campo Regata Corso Italia, M32 Sailing Series Day2. Alla Darsena Sea Experience, Salone Nautico Flyboard Racing (gara di evoluzioni free style e acrobazie dei massimi atleti con 4 categorie diverse di FlyBoard) e Salone Nautico Kayak Polo (torneo di Kayak Polo).