SANLORENZO svela SL 78

22 settembre 2016

È il cantiere SANLORENZO a farla da padrone al 56.esimo Salone Nautico di Genova. Svelato il nuovo SL76, che dopo il successo di SL 86 Sanlorenzo, completa il rinnovamento delle misure d'ingresso della gamma di plananti in vetroresina.



Le caratteristiche tecniche di SL 78 sono le stesse che si ritrovano su SL 86 ma anche sui maggiori motoryacht plananti della linea SL fino all’ammiraglia SL 118, confermando come Sanlorenzo non scenda mai a compromessi con la qualità: pavimenti e soffitti flottanti per ridurre al minimo vibrazioni e rumori; stampaggio in infusione sottovuoto di scafo e sovrastruttura, per ottimizzare spessori e caratteristiche meccaniche. A fianco di queste soluzioni di ultima generazione Sanlorenzo mantiene naturalmente i suoi più apprezzati punti di forza, come il ponte di coperta complanare, i letti rettangolari di due metri di lunghezza, i bagni con bidet, i grandi box doccia, la battagliola di poppa al flying bridge in vetro con top in teak. SL 78 presenta una linea esterna inconfondibilmente Sanlorenzo caratterizzata dalle grandi vetrate laterali che danno luce al salone e alla contigua sala da pranzo. La sovrastruttura si eleva euritmicamente al flying bridge che offre uno degli spazi più ampi e meglio organizzati della categoria, sgombrato definitivamente dal tender, che trova posto nel tender garage, unico motoryacht della categoria a disporre di questa soluzione da grande yacht. Come ormai tutti i Sanlorenzo la battagliola di poppa del fly è in vetro sormontato da un corrimano in teak naturale per consentire una vista totale del mare verso poppa.