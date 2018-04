Verso Russia 2018, Croazia sconfitta dal Perù

24 marzo 2018

Brutta battuta d'arresto per la Croazia in vista dei Mondiali. All'Hard Rock Stadium di Miami, il Perù (inserito nel Gruppo C di Russia 2018 con Francia, Danimarca e Australia) ha battuto 2-0 Mandzukic e compagni al termine di un match deciso dalle reti di Carrillo al 12' e Flores al 48'. Il tutto nonostante l'espulsione di Yotun a una ventina di minuti dalla fine. In campo, nella Croazia, anche la nutrita truppa di "italiani", con il doriano Strinic, gli interisti Brozovic e Perisic, lo juventino Mandzukic e il milanista Kalinic partiti tutti titolari. Gli ultimi quattro sono stati tutti sostituiti nella ripresa.