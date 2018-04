Argentina-Italia 2-0: Di Biagio comincia male da ct

LA PARTITA

Questa volta il risultato contava fino a un certo punto, ma la Nazionale ha deluso ancora. L'amichevole di Manchester contro l'Argentina non ha portato una svolta col recente passato, anzi, con lo scomodo ruolo di sparring partner dell'Albiceleste cucito addosso, l'Italia ha raccolto uno 0-2 che ha rovinato l'esordio da ct (che sia ad interim o meno) di Di Biagio. Una partita dai due volti con gli Azzurri bravi a reagire nella ripresa dopo essere stati in difficoltà per tutto il primo tempo, ma colpiti nel finale dalla qualità sulla trequarti di Banega e Lanzini. Il tutto dopo aver confermato una sterilità offensiva davvero preoccupante.



Attendersi molto di più dopo la clamorosa mancata qualificazione a Russia 2018 era difficle, ma in molti si aspettavano dal nuovo-vecchio corso della Nazionale una reazione d'orgoglio, un messaggio al mondo per far sentire la propria mancanza l'estate che verrà. Di Biagio ha portato le sue scelte con il 4-3-3 di base capitanato da Buffon, lui sì tornato e in grande spolvero, misto di certezze ed esperimenti. Con Rugani centrale a fianco di Bonucci, Jorginho in cabina di regia in mezzo a Verratti e Parolo e il tridente con Insigne, Immobile e l'esordiente Chiesa. Ne è uscito un primo tempo timido e confuso per gli Azzurri, in attesa di ripartire dopo il palleggio dell'Argentina che prima con Otamendi e poi con Paredes ha sfiorato il vantaggio trascinata dalle giocate e dalla velocità di Di Maria. Idea, quella di Di Biagio, mai sviluppata fino all'intervallo.



Qualcosa, invece, si è intravisto nella ripresa dove però i limiti offensivi già palesati dal corso Ventura si sono ripresentati in tutta la loro crudeltà. Pur schiacciando nella propria metà campo l'Argentina con un palleggio più deciso, alto e coraggioso, l'Italia non ha saputo sfruttare le occasionissime create e guadagnate, a partire dal 48' quando un disimpegno sbagliato di Tagliafico ha liberato Immobile e Insigne al limite dell'area, con il fantasista del Napoli che non è riuscito a trovare la porta a tu per tu con Caballero. Verticalizzazioni che col passare dei minuti e l'aumentare dei giri del motore in mezzo al campo hanno messo anche Immobile in condizione di trovare il vantaggio, ma senza riuscirci al contrario di Banega. L'ex interista, appena entrato, al 75' ha capitalizzato al meglio un pallone perso malamente da Jorginho e, scambiando con Lo Celso al limite, ha trovato l'angolino giusto. Sotto di un gol Di Biagio ha scoperto ancora di più la squadra cedendo il fianco ai contropiedi avversari fino al 2-0 firmato da Lanzini con un destro all'incrocio dopo una ripartenza tre contro due condotta da Higuain.



Un duro colpo per il morale della truppa azzurra e dello stesso Di Biagio, sconfitto e colpito quando la sua squadra stava cominciando a giocare con una certa continuità. Segno anche di un periodo non troppo felice per il nostro movimento che se non parteciperà al Mondiale è per demeriti propri. Con una formazione al gran completo è arrivata la sconfitta contro una nazionale in grado di permettersi il lusso di lasciare in panchina Messi e Aguero, non considerando neppure due stelle del nostro campionato come Dybala e Icardi. Queste amichevoli servono anche a capire questo, purtroppo.