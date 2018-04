Amichevoli: tris del Brasile alla Russia, vince anche l'Uruguay

23 marzo 2018

Altra prestazione convincente per il Brasile di Tite che vince 3-0 a Mosca contro la Russia . I gol nella ripresa: sblocca l'interista Miranda (53'), raddoppia l'ex nerazzurro Coutinho su rigore (61') e tris di Paulinho (66'). L' Uruguay batte la Repubblica Ceca 2-0 e va in finale di China Cup dove lunedì affronterà il Galles: gol di Suarez su rigore (10') e Cavani in rovesciata (37'). Nella Celeste esordio per Torreira.

RUSSIA-BRASILE 0-3

Allo stadio Luzhniki di Mosca va in scena l'amichevole tra la Russia del ct Cherchesov e il Brasile di Tite che affida la fascia da capitano al portiere della Roma Alisson. Tra i verdeoro in campo dal primo minuto il difensore Miranda dell'Inter e Douglas Costa della Juve, piazzato nel tridente. Dopo un primo tempo che vede la Russia più frizzante, nella ripresa si scatena la fantasia dei brasiliani che colpiscono al 53' proprio con Miranda, che risolve una mischia in area con una conclusione potente che gonfia la rete. Il raddoppio arriva al 62' con un calcio di rigore trasformato dall'ex nerazzurro Coutinho. Al 66' arriva anche il tris del Brasile con una splendida giocata di Willian che trova l'inserimento del solito Paulinho che non si lascia sfuggire l'occasione per gonfiare la rete per il 3-0 finale con il quale il Brasile batte la Russia. Douglas Costa della Juve in campo per tutta la partita.



URUGUAY-REPUBBLICA CECA 2-0

A segno la coppia delle meraviglie al Guangxi Sport Center di Nanning, prima Luis Suarez e poi Edinson Cavani decisivi nella seconda partita della China Cup tra Uruguay e Repubblica Ceca, vinta dalla nazionale allenata da Tabarez con due reti nel primo tempo. Dopo 10' sblocca l'attaccante del Barcellona trasformando un calcio di rigore con un destro potente ad incrociare sotto la traversa. Il raddoppio arriva al 37' con una splendida rovesciata di Edinson Cavani che non lascia scampo al portiere Pavlenka. L'Uruguay affronterà lunedì, nella finale, il Galles ieri vittorioso 6-0 sulla Cina di Lippi. Da segnalare il debutto con la Celeste di Lucas Torreira, centrocampista della Samp, mentre Patrik Schick della Roma ha giocato per tutta la durata della gara con la Repubblica Ceca.